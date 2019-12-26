Эротический гороскоп на 26 декабря: Раки и Скорпионы пойдут на смелые эксперименты

5-tv.ru публикует эротический астрологический прогноз на 26 декабря — сегодняшний день может обернуться для многих весьма неожиданно.

Мир эротических фантазий, Овны, может настолько увлечь вас в этот день, что секс с вашим соседом по коммунальной квартире может стать слишком предсказуемым. Не стоит бояться своих сокровенных желаний — позвольте себе наконец то, о чем мечтаете.

Тельцам 26 декабря следует запастись силами в расчете на своего партнера. Наберите теплую ванну с обилием пены и как следует расслабьтесь. Коллега по сексу это оценит.

«Сексуальный винегрет» — вот что понравится вам сегодня, Близнецы! Проявляйте в постели чудеса изобретательности, руководствуясь принципом — «что есть, то и клади».

Раки в этот день также поддадутся соблазну и пойдут на эротические эксперименты. Не забывайте об элементарных мерах безопасности. Новые «упражнения» могут обернуться травмой.

26 декабря Львам стоит хорошенько задуматься о своих сокровенных желаниях. Сконцентрируйтесь на них как можно сильнее и увидите — партнер пойдет вам навстречу.

Девы, сегодня просто доверьтесь близкому человеку. Как говорил удмуртский философ Всеволод Ошев: «Расслабьтесь и получайте удовольствие!».

Астрологи предупреждают, Весы, что именно в этот день ваш партнер может проявить безудержную лень и постараться все «провернуть» по минимуму. Несмотря на это, не обижайтесь и не обвиняйте человека в эгоизме.

Скорпионы, 26 декабря ваш партнер начнет ставить различные эротические эксперименты. Манипуляции вас одновременно удивят и придадут лишнего возбуждения. Попробуйте не сопротивляться, а вдруг вам понравится.

Берите инициативу в свои руки, Стрельцы! По пути с работы зайдите в магазин для взрослых и купите какой-нибудь сексуальный комплект. Главное — не забудьте плетку для остроты ощущений.

Козероги, сегодня даже самые строгие наряды из тяжелых тканей в совокупности, например, с чулками придадут вашему образу пикантности. Партнер будет в восторге! Мужчины могут надеть голубые кальсоны.

Долгожданная порция наслаждения во время утех в этот день, наконец-то, снизойдет на Водолеев. Звезды рекомендуют поставить телефон в «авиарежим» и отдать всего себя в руки реального партнера, а не виртуальных любителей социальных сетей.

Рыбы, 26 декабря вас ждет весьма неожиданный подарок от любимого человека в виде страстного акта любви. Взамен от вас требуется отдать всю свою заботу и нежность мужу или жене.

Ранее 5-tv.ru опубликовал гороскоп на 26 декабря для всех знаков зодиака.