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  4. «Атомные ноги!»: Фанаты в восторге от необычного наряда Кети Топурии

«Атомные ноги!»: Фанаты в восторге от необычного наряда Кети Топурии

, 9:34 | Валентин Черников Видео 791

Солистка A’Studio вышла в свет в сексуальном белом платье.

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Фото, видео: Instagram @keti_one_official

Кети Топурия в белоснежном наряде очаровала поклонников. Певица выложила в Instagram кадры из Crocus City Hall, где выступила с группой A’Studio. В концертный зал вокалистка прибыла в стильном платье от своего земляка — дизайнера грузинского происхождения Александра Арутюнова.

Instagram @keti_one_official

Кутюрье известен своими оригинальными решениями в одежде. Не случайно платья по индивидуальным эскизам у него заказывала одна из самых эпатажных поп-звезд современности Леди Гага. Для Кети Арутюнов тоже приготовил особую вещь. Ее платье выполнено в виде плаща: с воротом, карманами и шестью пуговицами. В нагрудном кармане выделяется декоративный элемент — четыре бело-золотых пера. К наряду создатель приложил авторские ювелирные украшения.

«Нереальная красотка, супер-голос, не фанерщица, как многие! Моя «крутыха“-подруга!» — отреагировал на фото Топурия Арутюнов.

Комментарии других пользователей оказались не менее восторженными. При всей элегантности платья большую часть комплиментов фанаты адресовали самой певице.

«На стиле!»

«Как всегда великолепна и безупречна!»

«Что бы ни надела, все красиво!»

«Атомные ноги!» — отреагировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что на фоне слухов о беременности Кети Топурия показала оголенный живот.

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