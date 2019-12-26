На Пятом канале акция «День добрых дел» для Гоши Айрапетова

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение.

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для маленького Гоши. В свои восемь месяцев он живет в стерильном боксе и ни разу не видел лицо своей мамы. Она все время в медицинской маске.

У ребенка — первичный иммунодефицит и любой безобидный вирус для мальчика смертельно опасен. Единственное, что может спасти — пересадка стволовых клеток. Сама операция бесплатная, а вот подходящий донор нашелся очень далеко. Доставка материала — процедура дорогостоящая.

Это больше полутора миллионов рублей, которых у родителей нет. Между тем, деньги нужно собрать в кратчайшие сроки. Операция должна состояться уже на днях.

Руслан Смыков навестил мальчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Святославу Вороне.