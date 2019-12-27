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Наталья Подольская растрогала поклонников семейным снимком — фото

, 0:55 | Алиса Старжевская Фото 39

Певица подчеркнула, что к детям сестры относится как к своим.

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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Наталья Подольская души не чает в своей семье — она с удовольствием делится в личном блоге в Instagram фотографиями сына и любимого мужа Владимира Преснякова. Недавно певица опубликовала новое семейное фото, пишет «7Дней.ру».

Артистка растрогала поклонников, снимком, на котором она сидит вместе с сестрой-близняшкой и детьми, своим сыном и ее дочками.

«Мы с тобой вдвоем, а их у нас уже трое. Наши тройняшки», — с любовью написала Наталья, дав понять, что к детям Юлианы относится как к своим.

Сестра Натальи Подольской не стала сдерживать эмоции и у себя на странице опубликовала то же самое фото, но с более проникновенным текстом.

«Моя любимая фотография, отражает нашу жизнь. Все время в движении, все время бежим, а нужно сесть и посмотреть по сторонам, хотя бы иногда. С любимыми Настей, Сашей, Темой», —ответила сестра певицы.

Instagram @nataliapodolskaya

Многие подписчики решили, что публикация оставлена с намеком и семья Подольской-Преснякова ждет пополнения в семье.

«За вторым собрались?»

«Повторить не хотите?»

«Вот бы такой же снимок, но свежий!» — выразили свои пожелания фанаты.

Ранее 5-tv.ru уже писал, что Наталью Подольскую заподозрили в беременности.

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