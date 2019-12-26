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София Стружук шокировала соцсети домашними родами в воде

, 15:54 | Светлана Александрова Фото 54

Процесс рождения третьего ребенка блогер из Киева опубликовала в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @sofia_stuzhuk

Популярная инста-мама из Киева София Стружук накануне Рождества родила третьего ребенка. Девочку назвали Оливией. Причем процесс домашних родов в воде 24-летняя блогерша подробно осветила на своей странице в Instagram, опубликовав фото и видео. На снимках София сидит в наполненном водой небольшом надувном бассейне, рядом ее муж Дмитрий и старшие дети — четырехлетний Давид и Лола, которой скоро исполнится два.

«А вот и наш подарочек на Рождество. Знакомьтесь, новый член семейства Стужуков — Оливка (Оливия) 24.12.2019. 08:24. 3 килограмма, а рост не знаю какой. Мы уже семь часов как многодетные родители», — написала Стружук под первыми фотографиями новорожденной.

Instagram @sofia_stuzhuk

Она поблагодарила подписчиков за поздравления и пообещала рассказать подробности позже.

«Вы себе даже не представляете, как сильно в этих родах мне помог мой муж. Дмитрий Стужук, благодарю тебя за бесценную поддержку», — добавила многодетная мама.

Подписчики наперебой поздравляют всю семью с прибавлением и желают здоровья и Софии, и малышке.

«Поздравляю вас! Смотрела сториз со слезами счастья на глазах!»

«Плачу, так счастлива за тебя».

«Это самые красивые роды, что я видела, не считая своих».

«Как же это чудесно! Смотрю и так на душе тепло становится», — умиляются комментаторы.

Однако некоторых пользователей такая откровенность шокировала, возмутило также, что женщина рисковала жизнью ребенка, рожая не в медицинском учреждении.

«На что только люди не идут ради денег! Скоро блогеры начнут помирать для инстасообщества?»

«Ты сумасшедшая? Подписчиков набрала? Рискуя жизнью ребенка? Иди быстро к психологу со своим мужем — вам нужна помощь! Бедные дети!» — возмущаются подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на днях во время домашних родов в Санкт-Петербурге умер младенец.

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