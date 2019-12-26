  1. Пятый канал
  4. Видео с места подрыва автомобиля главы района Воронежской области

Видео с места подрыва автомобиля главы района Воронежской области

, 13:37 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 590

По предварительным данным, на Николая Фролова было совершено покушение.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места подрыва автомобиля главы Рамонского муниципального района Воронежской области Николая Фролова. По предварительным данным, на чиновника было совершено покушение.

Когда мужчина открыл машину, произошел взрыв. Предположительно, в нижней части авто в районе порога было установлено СВУ.

Как стало известно 5-tv.ru, Фролов после инцидента был госпитализирован. Чиновник находится в реанимации. Осколки из тела уже извлечены хирургами. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

По факту СУ Следственного комитета возбудило уголовное дело в соответствии с третьей частью 30-й статьи и пунктом «е» второй части 105 статьи УК РФ (покушение на убийство). В правоохранительных органах рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе покушение, связанное со служебной деятельностью главы района.

Машину главы Рамонского района Воронежской области на наличие других взрывных устройств сейчас обследуют взрывотехники.

Ранее 5-tv.ru писал, что в СК рассказали о прогрессе в раскрытии убийства главы ингушского центра «Э».

Читайте также

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.77
0.05 68.50
0.09
Устоять тяжело: ТОП-5 женских имен, обладательницы которых могут покорить любого

Последние новости

14:47
Участники команды «КАМАЗ-мастер» готовятся к ралли «Дакар»
14:40
Пелагея объявила о разводе с Иваном Телегиным
14:35
Новейшую подводную лодку «Волхов» спустили на воду в Петербурге
14:30
Участник «Дома-2» погасил долг по алиментам
14:15
Анна Калашникова призвала не превращать «Голубые огоньки» в «нафталин»
14:05
Бледанс раскритиковала призыв Водонаевой не рожать в бедных семьях: «Аборт — это страшное дело»

Сейчас читают

«Променяла ценности на деньги»: Милонов о призыве Водонаевой не рожать
«Рожают либо богачи, либо быдло»: Водонаева высказалась против запрета абортов
Рождение ребенка, повышение по службе: каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]