Видео с места подрыва автомобиля главы района Воронежской области

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места подрыва автомобиля главы Рамонского муниципального района Воронежской области Николая Фролова. По предварительным данным, на чиновника было совершено покушение.

Когда мужчина открыл машину, произошел взрыв. Предположительно, в нижней части авто в районе порога было установлено СВУ.

Как стало известно 5-tv.ru, Фролов после инцидента был госпитализирован. Чиновник находится в реанимации. Осколки из тела уже извлечены хирургами. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

По факту СУ Следственного комитета возбудило уголовное дело в соответствии с третьей частью 30-й статьи и пунктом «е» второй части 105 статьи УК РФ (покушение на убийство). В правоохранительных органах рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе покушение, связанное со служебной деятельностью главы района.

Машину главы Рамонского района Воронежской области на наличие других взрывных устройств сейчас обследуют взрывотехники.

Ранее 5-tv.ru писал, что в СК рассказали о прогрессе в раскрытии убийства главы ингушского центра «Э».