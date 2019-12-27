«Повело вправо и он врезался»: очевидец раскрыл новые подробности крушения самолета в Алма-Аты

Появились новые подробности с места крушения самолета в Алма-Аты. Находящийся на месте авиакатастрофы экономический обозреватель Денис Кривошеев, рассказал о произошедшем. По словам журналиста, там работают все службы: скорая помощь, пожарные, спасатели, следственные органы.

«Происходит разбор завалов. По последним данным, погибли девять человек. Все службы полностью готовы. Пока нет четкого представления что произошло. Насколько я понимаю, был прерванный взлет, самолет повело вправо и он врезался в забор, а потом в дом», — сказал Кривошеев.

В настоящий момент экстренные службы проводят эвакуацию выживших в самолете. По предварительным данным, в результате трагедии погибли девять человек, еще девять пострадали. Всего на борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян на борту рухнувшего в Казахстане самолета не было.