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«Повело вправо и он врезался»: очевидец раскрыл новые подробности крушения самолета в Алма-Аты

, 7:13 | Ниса Мурзанаева Видео 359

Очевидец рассказал о том, что происходит на месте авиакатастрофы, в которой погибли девять человек.

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Фото, видео: Facebook / Denis Krivosheyev

Появились новые подробности с места крушения самолета в Алма-Аты. Находящийся на месте авиакатастрофы экономический обозреватель Денис Кривошеев, рассказал о произошедшем. По словам журналиста, там работают все службы: скорая помощь, пожарные, спасатели, следственные органы.

«Происходит разбор завалов. По последним данным, погибли девять человек. Все службы полностью готовы. Пока нет четкого представления что произошло. Насколько я понимаю, был прерванный взлет, самолет повело вправо и он врезался в забор, а потом в дом», — сказал Кривошеев.

В настоящий момент экстренные службы проводят эвакуацию выживших в самолете. По предварительным данным, в результате трагедии погибли девять человек, еще девять пострадали. Всего на борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян на борту рухнувшего в Казахстане самолета не было.

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