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Озвучена возможная причина крушения самолета в Казахстане — видео

, 7:56 | Анастасия Игонина Видео 262

Воздушное судно рухнуло сразу после взлета утром 27 декабря.

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Фото, видео: Facebook / Denis Krivosheyev

Названа одна из возможных причин крушения самолета компании Bek Air в Казахстане. Версию озвучил экономический обозреватель Денис Кривошеев, который сейчас находится на месте трагедии.

«Есть много разных версий, одна из которых — была некачественная антиоблединительная жидкость. Но это пока только версия», — сообщил журналист в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

Кривошеев отметил, что на месте находятся экстренные службы, следователи и администрация города.

Трагедия произошла утром 27 декабря. Самолет вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан, но вскоре после взлета потерял высоту, протаранил бетонный забор и врезался в расположенное рядом со взлетно-посадочной полосой здание.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что появился список пострадавших в результате крушения самолета в Казахстане.

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