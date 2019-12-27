  1. Пятый канал
  4. Появился список пострадавших в результате крушения самолета в Казахстане

Появился список пострадавших в результате крушения самолета в Казахстане

, 7:46 | Марина Неруцких Фото 509

Согласно данным, предоставленным акиматом Алама-Аты, ранения получили 23 человека.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Facebook / Denis Krivosheyev

В распоряжении 5-tv.ru появился список пострадавших в результате крушения самолета в Казахстане. Согласно данным, предоставленным акиматом (мэрией — Прим.ред.) Алама-Аты, ранения различной степени тяжести получили 23 человека.

Alaport.com

Среди пострадавших при крушении авиалайнера Fokker-100, принадлежащего Bek Air, восемь детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что алмаатинцев, находящихся за рулем, призвали разгрузить дороги, чтобы облегчить передвижение по трассам машинам экстренных служб, спасающих выживших при крушении лайнера авиакомпании Bek Air.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.77
0.05 68.50
0.09
Эротический гороскоп на 27 декабря: Близнецы и Стрельцы, долой скромность!

Последние новости

9:15
«Ленинград-центр» удивит зрителей танцующим оливье — видео
8:59
«Нашла достойного мужика?»: фото Лободы с конем наделало много шума в сети
8:52
В сирийской провинции Алеппо прошло 20-е совместное патрулирование границы
8:45
Наталья Подольская в блестящем мини показала кошмарное «закулисье» корпоративов
8:37
Видео: новые подробности крушения самолета в Казахстане
8:32
Три «Гонца-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту

Сейчас читают

Эротический гороскоп на 27 декабря: Близнецы и Стрельцы, долой скромность!
Женатый педофил три дня насиловал школьницу в Москве
«Кукленок»: фото Пугачевой с дочкой Лизой умилило поклонников

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]