В распоряжении 5-tv.ru появился список пострадавших в результате крушения самолета в Казахстане. Согласно данным, предоставленным акиматом (мэрией — Прим.ред.) Алама-Аты, ранения различной степени тяжести получили 23 человека.

Alaport.com

Среди пострадавших при крушении авиалайнера Fokker-100, принадлежащего Bek Air, восемь детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что алмаатинцев, находящихся за рулем, призвали разгрузить дороги, чтобы облегчить передвижение по трассам машинам экстренных служб, спасающих выживших при крушении лайнера авиакомпании Bek Air.