Приветствие россиян расстроило японскую туристку на острове Итуруп

Туристку из Японии Айко Ясуда, приехавшую на курильский остров Итуруп, неприятно поразили слова россиян «Мы от всей души приветствуем вас на нашем острове!», пишет японская газета Yomiuri, статья опубликована на портале ИноСМИ.ру.

Женщине 80 лет, в детстве она жила на Итурупе и до сих пор считает его родным. Она сомневается, что обмены туристами между Россией и Японией, призванные через «углубление взаимопонимания» способствовать решению территориальной проблемы, действительно помогут в этом деле.

«Я не понимаю, почему наше правительство признало возможность совершения туристических поездок японцев на острова. Ясно, что сами по себе эти поездки никак не связаны перспективой возврата островов», — цитирует Айко автор статьи.

Женщина хочет, чтобы японцы ездили на острова, чтобы видеть их «в исторической перспективе».

«Не стоит ли японцам сделать паузу и еще раз все обдумать?» — задается вопросом автор публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал как первая группа японских туристов посетила остров Кунашир в октябре 2019 года. Япония считает своими исконными территориями острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Из-за этого мирный договор между двумя странами до сих пор не подписан.