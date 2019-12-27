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  4. Глава Совета генералов Казахстана погиб при крушении самолета в Алма-Ате

Глава Совета генералов Казахстана погиб при крушении самолета в Алма-Ате

, 8:08 | Анастасия Игонина 155

Информация о том, что Рустем Хайдаров был в числе жертв катастрофы, появилась у одного из изданий страны.

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Фото, видео: Telegram @tengrinews.kz; Facebook / Denis Krivosheyev

При крушении самолета в Казахстане погиб председатель Совета генералов Рустем Хайдаров. Об этом сообщает местное интернет-издание Tengrinews.kz.

По информации сообщества, Хайдаров оказался в числе жертв авиакатастрофы, произошедшей 27 декабря. Официально эти данные пока не подтверждены.

Самолет авиакомпании Bek Air рухнул вскоре после набора высоты в Алма-Ате. Борт должен был доставить пассажиров в Нур-Султан, однако сразу после взлета потерпел крушение — воздушное судно протаранило бетонную стену и врезалось в двухэтажное здание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возможную причину катастрофы назвал экономический обозреватель Денис Кривошеев, который находится на месте событий.

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