Онкологи назвали объем нагрузок, способный предотвратить рак

Ученые подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы избежать ряда онкологических заболеваний. Расчеты провела научная группа специалистов из Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Эксперты провели анализ данных 750 участников исследования, чтобы установить, какая именно нагрузка и в каком количестве становится профилактикой рака. Как оказалось, для того, чтобы предотвратить часть онкологических заболеваний, достаточно заниматься умеренной физической нагрузкой от 2,5 до пяти часов в неделю. Интенсивной нагрузки потребуется меньше — от одного до 2,5 часов.

Соблюдение этого правила поспособствует предотвращению рака толстой кишки у мужчин и молочных желез у женщин, рака эндометрии, почки, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы.

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