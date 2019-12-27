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Онкологи назвали объем нагрузок, способный предотвратить рак

, 9:53 | Анастасия Игонина Видео 130

Специалисты выяснили, что профилактикой нескольких видов болезни становится физическая нагрузка — при достижении определенной продолжительности занятий.

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Ученые подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы избежать ряда онкологических заболеваний. Расчеты провела научная группа специалистов из Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Эксперты провели анализ данных 750 участников исследования, чтобы установить, какая именно нагрузка и в каком количестве становится профилактикой рака. Как оказалось, для того, чтобы предотвратить часть онкологических заболеваний, достаточно заниматься умеренной физической нагрузкой от 2,5 до пяти часов в неделю. Интенсивной нагрузки потребуется меньше — от одного до 2,5 часов.

Соблюдение этого правила поспособствует предотвращению рака толстой кишки у мужчин и молочных желез у женщин, рака эндометрии, почки, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы.

Ранее 5-tv.ru писал о симптомах рака в области головы и шеи.

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