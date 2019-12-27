Массовое ДТП с участием не менее 19 автомобилей произошло в Подмосковье. Инцидент случился в ночь с 26 на 27 декабря.

На фотографиях, которыми в социальных сетях делятся очевидцы, запечатлена серая иномарка. Автомобиль буквально смяло между двумя фурами. Однако, по словам свидетелей произошедшего, водитель «легковушки» чудом остался жив — обошлось даже без тяжелых травм.

Также на снимках видно большое количество транспортных средств. По информации, имеющейся в распоряжении 5-tv.ru, участниками происшествия стали порядка 19 автомобилей. Однако сведений об обстоятельствах и причинах ДТП пока нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названа возможная причина ДТП с двумя погибшими под Липецком — автобус с 19 пассажирами опрокинулся на трассе.