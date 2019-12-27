Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с авиакатастрофой

Владимир Путин направил официальные соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с крушением самолета в Алма-Ате. Трагедия произошла в республике утром 27 декабря.

«В России разделяют боль тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — значится в тексте телеграммы.

Самолет компании Bek Air рухнул утром в пятницу, пытаясь набрать высоту. Борт задел крылом бетонный забор, после чего развернулся боком и врезался в стоящее рядом двухэтажное здание. По данным МВД Казахстана, погибли 12 человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Казахстана объявил 28 декабря днем траура.