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Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с авиакатастрофой

, 11:40 | Анастасия Игонина Видео 41

Российский лидер направил телеграмму президенту Казахстана.

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Фото, видео: Facebook / sterling.kz

Владимир Путин направил официальные соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с крушением самолета в Алма-Ате. Трагедия произошла в республике утром 27 декабря.

«В России разделяют боль тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — значится в тексте телеграммы.

Самолет компании Bek Air рухнул утром в пятницу, пытаясь набрать высоту. Борт задел крылом бетонный забор, после чего развернулся боком и врезался в стоящее рядом двухэтажное здание. По данным МВД Казахстана, погибли 12 человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Казахстана объявил 28 декабря днем траура.

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