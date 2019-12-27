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Взлетная полоса во время вылета потерпевшего крушение самолета была в идеальном состоянии

, 12:24 | Анастасия Игонина Видео 198

Вице-премьер Казахстана сообщил о результатах проверки ВПП.

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Фото, видео: Facebook / sterling.kz

Взлетно-посадочная полоса во время вылета самолета Fokker 100, который потерпел крушение, была в идеальном состоянии. Об этом сообщил вице-премьер республики Роман Скляр.

«Взлетная полоса, мы сейчас убедились, была в идеальном состоянии. Коэффициент сцепления был 0,5. Это полностью соответствовало всем критериям», — цитирует политика ТАСС.

Скляр также отметил, что выяснением обстоятельств произошедшего занимаются Комитет гражданской авиации и Управление по расследованию авиапроисшествий государства. Планируется привлечь к работе специалистов Международного авиационного комитета.

В результате авиапроисшествия погибли 12 человек, 49 — пострадали.

Ранее 5-tv.ru публиковал расшифровку переговоров пилотов упавшего в Казахстане самолета с диспетчером.

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