Взлетная полоса во время вылета потерпевшего крушение самолета была в идеальном состоянии

Взлетно-посадочная полоса во время вылета самолета Fokker 100, который потерпел крушение, была в идеальном состоянии. Об этом сообщил вице-премьер республики Роман Скляр.

«Взлетная полоса, мы сейчас убедились, была в идеальном состоянии. Коэффициент сцепления был 0,5. Это полностью соответствовало всем критериям», — цитирует политика ТАСС.

Скляр также отметил, что выяснением обстоятельств произошедшего занимаются Комитет гражданской авиации и Управление по расследованию авиапроисшествий государства. Планируется привлечь к работе специалистов Международного авиационного комитета.

В результате авиапроисшествия погибли 12 человек, 49 — пострадали.

Ранее 5-tv.ru публиковал расшифровку переговоров пилотов упавшего в Казахстане самолета с диспетчером.