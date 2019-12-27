  1. Пятый канал
  4. «Утро шикарной женщины»: Звезда «Деффчонок» предстала в неожиданном образе

«Утро шикарной женщины»: Звезда «Деффчонок» предстала в неожиданном образе

, 13:54 | Валентин Черников Фото 1 978

Полина Максимова выложила восхитительный снимок в элегантном красном костюме.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @polinamax

Стильное фото Полины Максимовой приковало к экранам ее поклонников. Актриса снялась в красном костюме с развивающейся за ее спиной тканью.

На фоне минималистичного убранства девушка выглядит ярко и элегантно. Блондинка из «Деффчонок» демонстрирует грацию и утонченность.

Instagram @polinamax

«Утро сильной и независимой женщины Поднимите мне веки! Как вы просыпаетесь? Где брать энергию, когда встаешь, когда еще темно и домой едешь, когда уже темно? А-а-а! Еще и дождь», — написала под снимком звезда.

В комментариях подписчики дали ей много советов о правильном пробуждении и укреплении организма. Остальные же оставили автору поста массу комплиментов.

«Утро шикарной женщины»;

«Какое фото убойное!

«Потрясающий снимок!»

«Красоточка! Хорошего вам дня!» — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что блондинка из «Деффчонок» перестала скрывать роман с Егором Корешковым.

Читайте также

62.03
0.26 69.03
0.53
Эротический гороскоп на 27 декабря: Близнецы и Стрельцы, долой скромность!

Последние новости

15:23
Лавров: У России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат G8
15:14
Хроника событий: что стало причиной крушения самолета Bek Air в Казахстане
15:05
Вооруженный ножом мужчина ворвался в храм в Москве
15:01
ФСИН сняла электронный браслет с младшей из сестер Хачатурян
14:52
Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
14:45
«Горячая любовь»: Фанатов позабавило пикантное фото Топалова и Тодоренко на кухне

Сейчас читают

«Бедный Гарик»: Асмус снялась в откровенной сцене с Егором Кридом
«Боже, благослови россиянок!»: Ирина Шейк снялась топлес
«Королева зимы»: Арзамасова в коктейльном платье снялась в необычной позе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]