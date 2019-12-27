«Утро шикарной женщины»: Звезда «Деффчонок» предстала в неожиданном образе

Стильное фото Полины Максимовой приковало к экранам ее поклонников. Актриса снялась в красном костюме с развивающейся за ее спиной тканью.

На фоне минималистичного убранства девушка выглядит ярко и элегантно. Блондинка из «Деффчонок» демонстрирует грацию и утонченность.

Instagram @polinamax

«Утро сильной и независимой женщины Поднимите мне веки! Как вы просыпаетесь? Где брать энергию, когда встаешь, когда еще темно и домой едешь, когда уже темно? А-а-а! Еще и дождь», — написала под снимком звезда.

В комментариях подписчики дали ей много советов о правильном пробуждении и укреплении организма. Остальные же оставили автору поста массу комплиментов.

«Утро шикарной женщины»;

«Какое фото убойное!

«Потрясающий снимок!»

«Красоточка! Хорошего вам дня!» — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что блондинка из «Деффчонок» перестала скрывать роман с Егором Корешковым.