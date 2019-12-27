В боксерском поединке между Рамзаном Кадыровым и Александром Емельяненко, если таковой действительно состоится, преимущество будет на стороне профессионального бойца. Так считает российский боксер, олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев.

«При всем уважении к лидеру Чеченской Республики, он же не занимается профессионально единоборствами, у него не привык к этому мозг, я не говорю о том, что нужно специальное внимание, специальный фокус. Ну, конечно, тут будет тоже самое, что было с Кокляевым», — сказал спортсмен в интервью 5-tv.ru.

По мнению Мехонцева, Кадыров и Емельяненко вполне могли бы провести товарищеский спарринг в присутствии зрителей, но с оговорками в правилах, чтобы никто никого не добивал.

По мнению президента промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, поединок между Кадыровым и Емельяненко привлечет большое внимание, поскольку оба участника — люди очень известные.

«Я бы не взялся, наверное, давать прогнозы, одно могу сказать, что очень много людей, которые захотят на это посмотреть», — сказал Рябинский.

5-tv.ru