Сотрудники салона связи отбили нападение вооруженного грабителя с помощью огнетушителя

Сотрудники одного из салонов сотовой связи в центре Санкт-Петербурга сумели отбить нападение вооруженного грабителя. Неудавшееся преступление запечатлели камеры наблюдения. На кадрах видно, как в магазин входит мужчина в медицинской маске и направляет на работников предмет, похожий на пистолет, и электрошокер. Однако персонал явно не спешит выполнять распоряжение злоумышленника. Сначала у него отобрали пистолет, а потом залили пеной из огнетушителя.

Последнее обстоятельство помогло выполнить работу полиции — на одежде мужчины остались характерные следы. Кто-то из сотрудников салона успел нажать «тревожную» кнопку. И приехавший по вызову наряд вневедомственной охраны отправился по следам сбежавшего преступника, которому так ничего и не удалось похитить.

Как рассказал старший группы задержания батальона полиции ОВО по Центральному району Санкт-Петербурга Павел Гомарев, подозреваемый был пойман по горячим следам. При этом он пытался оказать сопротивление, но быстро оказался в наручниках. После этого гражданина передали подъехавшей следственной группе.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности — за разбойное нападение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вооруженном нападении на банк на северо-западе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, добычей грабителей стали пять миллионов рублей.