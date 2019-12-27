Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником

Российские спасатели отмечают профессиональный праздник. 27 декабря 29 лет назад был создан корпус спасателей, который вскоре был преобразован в Комитет по чрезвычайным ситуациям, а затем — в МЧС.

Всех, кто работает в опасных условиях, поздравил президент. Он встретился с главой МЧС Евгением Зиничевым.

«Ведомство отлаженное, работает четко, организованно, эффективно. Часто для людей, которые оказываются в очень сложной ситуации, сотрудники МЧС являются последней надеждой и приходят на помощь», — сказал Владимир Путин.

«Всего на территории РФ произошла 261 чрезвычайная ситуация, как природного, так и техногенного характера. Три чрезвычайных ситуации были федерального масштаба. Всего подразделениями МЧС было спасено за год более 250 тысяч человек», — доложил глава МЧС.

Сегодня же нынешний руководитель МЧС Евгений Зиничев и первый глава ведомства Сергей Шойгу почтили память тех, кто погиб при исполнении служебного долга, — они возложили цветы к монументу спасателям и пожарным на Кременчугской улице в Москве. В церемонии приняли участие как курсанты, которые уже побывали на ликвидации чрезвычайных ситуаций, так и ветераны МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр МЧС поздравил спасателей с профессиональным праздником.