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«Старые волки дадут жару»: группа «Кино» выпустила первый концертный клип

, 16:55 | Анастасия Игонина Видео 219

Музыканты представили поклонником обновленный вариант композиции «Троллейбус».

Фото, видео: YouTube / Aleksei Titov

Группа «Кино» представила первый официальный концертный клип в своей истории. Коллектив записал современную Live-версию песни «Троллейбус».

Премьера ролика состоялась на YouTube-канале продюсера группы — Александра Цоя — 27 декабря. Видео начинается с коротких комментариев самого Александра и музыкантов о новом прочтении песни.

В обновленном «Троллейбусе» изменилось звучание ударных — драм-машину заменили на живые барабаны. Непривычно звучат и гитары. А вот голос «Кино» остался тот же — группа использовала запись вокала Виктора Цоя. Продюсер коллектива отметил, что им поступали предложения использовать современные технологии, чтобы воссоздать визуальный образ солиста. Но от этой идеи артисты категорически отказались.

«Блин, как же это офигенно! Звучит совсем иначе и очень круто!»

«Старые волки дадут всем жару и заткнут за пояс еще многих!»

«До сих пор не могу поверить! Спасибо, что это реально!» — прокомментировали опубликованный клип пользователи видеохостинга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что петербуржец продает барабан ударника группы «Кино» за 1,5 миллиона рублей.

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