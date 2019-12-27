Иван Телегин веселится с друзьями после объявления Пелагеи о разводе

Пока соцсети обсуждают неожиданный развод певицы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным, сам нападающий ХК ЦСКА нисколько не переживает и весело проводит время с друзьями, утверждают Дни.ру.

Такой вывод издание сделало, внимательно рассмотрев фотографии в сторис на странице Телегина в Instagram. На снимках спортсмен позирует с хоккеистами Ильей Сорокиным и Сергеем Толчинским. Предположительно — на праздничных мероприятиях.

По данным интернет-портала, спортсмен променял Пелагею на «дочь очень богатых родителей» Марию Гончар. Говорят, певица лично знакома с соперницей, а ее муж, теперь уже бывший, даже не пытался скрыть роман.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, о том, что Пелагея и Иван Телегин решили расстаться после трех лет брака, стало известно 26 декабря. Сообщение появилось на официальной странице певицы в Instagram.

«Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», - опубликовал заявление артистки администратор.

Пара поженилась в июне 2016 года, из дочери Таисии меньше чем через месяц исполнится три года.