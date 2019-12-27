  1. Пятый канал
  4. Иван Телегин веселится с друзьями после объявления Пелагеи о разводе

Иван Телегин веселится с друзьями после объявления Пелагеи о разводе

, 16:49 | Светлана Александрова Фото 17

Снимки, на которых хоккеист позирует с коллегами-спортсменами, он сам опубликовал в соцсетях.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @itelegin07, globallookpress.com /Maksim Konstantinov

Пока соцсети обсуждают неожиданный развод певицы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным, сам нападающий ХК ЦСКА нисколько не переживает и весело проводит время с друзьями, утверждают Дни.ру.

Такой вывод издание сделало, внимательно рассмотрев фотографии в сторис на странице Телегина в Instagram. На снимках спортсмен позирует с хоккеистами Ильей Сорокиным и Сергеем Толчинским. Предположительно — на праздничных мероприятиях.

По данным интернет-портала, спортсмен променял Пелагею на «дочь очень богатых родителей» Марию Гончар. Говорят, певица лично знакома с соперницей, а ее муж, теперь уже бывший, даже не пытался скрыть роман.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, о том, что Пелагея и Иван Телегин решили расстаться после трех лет брака, стало известно 26 декабря. Сообщение появилось на официальной странице певицы в Instagram.

«Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», - опубликовал заявление артистки администратор.

Пара поженилась в июне 2016 года, из дочери Таисии меньше чем через месяц исполнится три года.

Читайте также

62.03
0.26 69.03
0.53
Эротический гороскоп на 27 декабря: Близнецы и Стрельцы, долой скромность!

Последние новости

16:55
«Старые волки дадут жару»: группа «Кино» выпустила первый концертный клип
16:49
Иван Телегин веселится с друзьями после объявления Пелагеи о разводе
16:42
Ракета-носитель «Рокот» успешно вывела на орбиту спутники связи и аппарат военного назначения
16:34
Новая песня Бузовой и блогера Манукяна ворвалась в русские хит-парады
16:27
Таксист в центре Петербурга избил и изнасиловал пассажирку
16:19
Фанаты подозревают, что Глюкоза использует силиконовые импланты

Сейчас читают

«Бедный Гарик»: Асмус снялась в откровенной сцене с Егором Кридом
Наталья Подольская в блестящем мини показала кошмарное «закулисье» корпоративов
«Королева зимы»: Арзамасова в коктейльном платье снялась в необычной позе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]