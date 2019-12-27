  1. Пятый канал
  4. Американские ученые назвали простой способ продления жизни

Американские ученые назвали простой способ продления жизни

, 17:16 | Светлана Александрова Видео 157

Исследователи научно обосновали взаимосвязь между долголетием и отношением к происходящему.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /West Coast Surfer, /Chris Robbins, /imago stock&people, /CHROMORANGE / Bilderbox

Эффективный способ продлить себе жизнь — мыслить позитивно. Научное обоснование этого простого тезиса нашли ученые из школы медицины Бостонского университета. Их выводы опубликованы в журнале Национальной академии наук США. В статье, содержание которой приводит ФАН говорится, что взаимосвязь между долголетием и отношением к происходящему изучается уже давно.

Теперь же исследователи проанализировали состояние здоровья 1429 мужчин — ветеранов боевых действий и около 70 тысяч женщин-медсестер. Оказалось, что те, кто с молодых лет мыслил позитивно, оставался оптимистом и в 85 лет. При этом качество их жизни в пожилом возрасте было выше, а продолжительность жизни на 11-15% длиннее, чем у пессимистов.

Однако ученые отмечают, что такой, казалось бы, простой способ продления жизни доступен далеко не всем. Человечество склонно жаловаться на жизнь и предаваться унынию, а это накладывает отпечаток на работу всего организма.

Психологи советуют заполнять весь день делами, чтобы на мысли о неприятностях времени попросту не оставалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые определили, какова реальная запрограммированная природой продолжительность жизни хомо сапиенса — без достижений медицины.

Читайте также

62.03
0.26 69.03
0.53
Эротический гороскоп на 27 декабря: Близнецы и Стрельцы, долой скромность!

Последние новости

18:25
«Это перебор, друзья!»: Стас Михайлов опроверг слухи о неоплаченных штрафах ГИБДД
18:16
«Молитесь, я — богиня»: Пышная грудь звезды «Дома-2» едва уместилась в вечернее платье
18:07
Каким будет iPhone 2020 года? Предсказания экспертов о дизайне и цене
17:56
Путин провел телефонный разговор с египетским лидером ас-Сиси
17:49
В Москве похищен лимузин Сталина — легендарный ЗИС-115
17:40
«Вы прелесть!»: Жена внука Пугачевой снялась в нежном и роковом образах

Сейчас читают

Сергей Лазарев признался, что никогда не любил искусственную грудь Кудрявцевой
«Бедный Гарик»: Асмус снялась в откровенной сцене с Егором Кридом
«Королева зимы»: Арзамасова в коктейльном платье снялась в необычной позе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]