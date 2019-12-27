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Двенадцать сотрудников банка отравились неизвестным веществом в Москве

, 17:23 | Василий Заика Видео 110

Массовое отравление произошло в офисе финансовой организации на проспекте Вернадского.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, /Алексей Майшев

По меньшей мере 12 сотрудников банка отравились неизвестным веществом в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, массовое недомогание почувствовали работники офиса финансовой организации, расположенного на проспекте Вернадского.

Известно, что в соседнем помещении с отделением банка проводились ремонтные работы. В определенный момент в офисе почувствовался запах неизвестного вещества, похожий на краску или дихлофос.

В результате у сотрудников финансовой организации началась тошнота и приступы рвоты. На место происшествия выехали несколько бригад скорой помощи. Отделение банка закрылось для приема клиентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четырех школьников госпитализировали с отравлением метадоном в Ленобласти.

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