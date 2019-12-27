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«Не будь такой противной девочкой»: Гузеева показала, как проводит время с дочкой

, 20:53 | Мия Субботина Видео 80

Актриса показала, как проходит подготовка к Новому года в ее семье.

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Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_

Российская актриса театра и кино Лариса Гузеева показала, как ее дочь Оля украшает дом к Новому году. Артистка поделилась видео в сторис в своем Instagram-аккаунте.

По словам знаменитости, елка у ее детей была всегда, даже когда было тяжелое финансовое положение в семье. Наблюдая за стараниями наследницы, актриса попросила ее передать подписчикам привет. Однако Ольга в ответ сгримасничала на камеру. Гузеева же рассмеялась, и попросила дочь быть приветливой.

«Можно не быть такой противной девочкой?» — обратилась она к наследнице.

После Ольга все-таки пожелала подписчикам Гузеевой счастливого Рождества, а сама Лариса показала часть квартиры, которую уже украсила 19-летняя девушка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Гузеева опубликовала новогоднее фото дочери.

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