«Не будь такой противной девочкой»: Гузеева показала, как проводит время с дочкой

Российская актриса театра и кино Лариса Гузеева показала, как ее дочь Оля украшает дом к Новому году. Артистка поделилась видео в сторис в своем Instagram-аккаунте.

По словам знаменитости, елка у ее детей была всегда, даже когда было тяжелое финансовое положение в семье. Наблюдая за стараниями наследницы, актриса попросила ее передать подписчикам привет. Однако Ольга в ответ сгримасничала на камеру. Гузеева же рассмеялась, и попросила дочь быть приветливой.

«Можно не быть такой противной девочкой?» — обратилась она к наследнице.

После Ольга все-таки пожелала подписчикам Гузеевой счастливого Рождества, а сама Лариса показала часть квартиры, которую уже украсила 19-летняя девушка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Гузеева опубликовала новогоднее фото дочери.