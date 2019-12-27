Путин провел телефонный разговор с египетским лидером ас-Сиси

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским лидером Абдельфаттахом ас-Сиси, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы, которая состоялась по инициативе Каира, главы обеих стран обсудили вопросы возобновления полноформатного авиасообщения и ход строительства первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа».

Владимир Путин и Абдельфаттах ас-Сиси, помимо прочего, затронули тему урегулирования ливийского кризиса и договорились о дальнейшей координации в отношении стабилизации обстановки.

В преддверии наступающего праздника лидеры России и Египта поздравили друг друга с Новым годом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с членами Совбеза РФ положение дел в Ливии и ситуацию в Сирии.