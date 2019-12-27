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Путин обсудил с членами Совбеза РФ положение дел в Ливии и ситуацию в Сирии

, 17:01 | Василий Заика Видео 32

Президент России в ходе оперативного совещания, помимо прочего, затронул вопросы социально-экономического развития.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool, /MOD Russia, /Kremlin Pool

Тема:
Война в Сирии 4500

Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета Безопасности обсудил проблему повышения террористической активности в сирийском Идлибе и затронул вопросы урегулирования ситуации в Ливии. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

Владимир Путин, помимо прочего, по словам представителя Кремля, поднял вопросы социально-экономического развития, а также обратил внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы министерств и ведомств на протяжении предстоящих продолжительных новогодних каникул.

Отмечается, что в совещании принимали участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие официальные лица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал учесть интересы аграриев в каждом нацпроекте.

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