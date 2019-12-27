Петербуржцы с ограниченными возможностями отпраздновали Новый год в кругу друзей

Петербуржцы с ограниченными возможностями отпраздновали наступающий Новый год в кругу друзей. Открытое городское мероприятие прошло 27 декабря в недавно открывшемся инклюзивном кафе «Огурцы» — первом заведении в Северной столице, где работают люди с особенностями развития психики и интеллекта.

Мероприятие было организовано создателями мастерских «Простые вещи» –открытого пространства в Петербурге, где люди с ограниченными возможностями трудятся и занимаются творчеством на равных с мастерами и волонтерами.

«„Простые вещи“ это пять мастерских: керамическая, швейная, столярная, кулинарная и графическая, где работают взрослые люди с ментальными особенностями. Они производят продукцию и у нас здесь в кафе есть магазинчик небольшой, где эту продукцию можно приобрести и поддержать таким образом „Простые вещи“», — сказала специалист по связям с общественностью проекта Дарья Никитина.

По ее словам, в мастерских на Васильевском острове работают 30 особых мастеров и ежедневно приходят до десяти волонтеров. Организаторы отмечают, что тысячи людей в Петербурге нуждаются в осмысленном труде и общении. Кафе «Огурцы» должно помочь тем, кто желает реализовать себя, научиться самостоятельно решать проблемы и быть независимыми в быту.

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