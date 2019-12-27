Видео: Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазнительно позирует, лежа на кровати

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски позаигрывала с фанатами, лежа в постели. Знаменитость опубликовала ролик, на котором позирует обнаженной, прикрыв грудь белым одеялом. Модель то приближает, то отдаляет камеру, любуясь собой. Видеозаписью 28-летняя девушка поделилась в сторис в своем Instagram-аккаунте.
Также Эмили разместила у себя на странице в соцсети фото с домашним питомцем на кровати. В этот раз киноактриса облачилась в топ и спортивные штаны. Поклонники с восторгом принялись комментировать публикацию своего кумира.
«Круто!»;
«Абсолютный пример идеальной красоты»;
«Горячо»;
«Великолепна», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эмили Ратаковски в стрингах-ниточках раззадорила фанатов.