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Видео: Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазнительно позирует, лежа на кровати

, 22:56 | Мия Субботина Видео 72

Киноактриса пофлиртовала с подписчиками, опубликовав пикантный ролик.

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Фото, видео: Instagram @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски позаигрывала с фанатами, лежа в постели. Знаменитость опубликовала ролик, на котором позирует обнаженной, прикрыв грудь белым одеялом. Модель то приближает, то отдаляет камеру, любуясь собой. Видеозаписью 28-летняя девушка поделилась в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Также Эмили разместила у себя на странице в соцсети фото с домашним питомцем на кровати. В этот раз киноактриса облачилась в топ и спортивные штаны. Поклонники с восторгом принялись комментировать публикацию своего кумира.

Instagram @emrata

«Круто!»;

«Абсолютный пример идеальной красоты»;

«Горячо»;

«Великолепна», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эмили Ратаковски в стрингах-ниточках раззадорила фанатов.

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