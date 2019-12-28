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  4. Видео: Орнелла Мути прилетела в Москву ради картин Никаса Сафронова

Видео: Орнелла Мути прилетела в Москву ради картин Никаса Сафронова

, 18:31 | Анастасия Игонина Эксклюзивное видео 19

Художник показал гостье портрет кота Виталия и пообещал вручить ее собственное изображение.

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Фото, видео: Instagram @safronov_nikas, 5-tv.ru

Киноактриса Орнелла Мути приехала в Москву, чтобы посетить выставку Никаса Сафронова. Российский художник трепетно встретил звездную гостью.

Никас лично провел актрису по выставочным залам и подробно рассказал обо всех работах. Отдельное внимание Сафронов уделил портрету кота Виталия — из-за лишнего веса животное не хотели пускать в самолет вместе с хозяином. Пушистую звезду художник изобразил на фоне столицы.

В течение всей экскурсии Никас бережно держал Орнеллу за руку — итальянская киноактриса в свою очередь с томной улыбкой смотрела на спутника. На выставку звезды приехали из ресторана. По словам Сафронова, в Россию Мути прилетела по его личному приглашению. К тому же, актрисе настолько понравился ее портрет, написанный Никасом, что она пожелала забрать картину себе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никас Сафронов рассказал об операции сына.

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