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«Схожу с ума от красоты»: Топурия в изысканном платье готовится к Новому году

, 9:27 | Карина Бернтгольц Фото 41

Певица показала в Instagram, как украшен ее дом в преддверии зимних праздников.

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Фото, видео: Instagram @keti_one_official

В преддверии новогодних праздников солистка группы A’Studio Кети Топурия показала, как украшен ее дом. На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в элегантном черном платье в бельевом стиле на фоне роскошного интерьера.

За спиной звезды открывается вид на потрясающие новогодние венки, украшенные игрушками красного и серебряного цвета. Отельного внимание на снимке заслуживает гигантская люстра золотистого цвета и свечи, стоящие на столе. Кажется, что атмосфера в особняке знаменитости напоминает антураж, переданный в популярных рождественских фильмах.

Подписчики были очарованы красотой Топурии и ее изысканным вечерним образом, однако сказочный интерьер дома их восхитил не меньше. Некоторые даже признались, что фото певицы помогло им вернуть новогоднее настроение и подсказало идеи для украшения квартиры перед праздниками.

Instagram @keti_one_official

«Схожу с ума от вашей красоты!»

«Все так красочно красиво!»

«Как шикарна и вы, и ваш дом!»

«Невероятная!»

«Потрясающе!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кети Топурия пленила фанатов длинными стройными ногами.

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