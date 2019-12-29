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Прощание с худруком театра «Современник» Галиной Волчек проходит в Москве

, 10:38 | Ниса Мурзанаева Видео 84

Народная артистка СССР скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей_Майшев, 5-tv.ru

Тема:
Умерла Галина Волчек 14

Церемония прощания с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек началась в Москве. Народная артистка СССР скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет.

В здание «Современника» пришли десятки людей, желающих проститься с легендой отечественного театра. Церемонию посетили друзья, коллеги, ученики и поклонники Галины Волчек.

Проводить в последний путь артистку пришли такие звезды, как Михаил Ефремов, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте и другие.

Рядом с установленным на сцене гробом Галины Волчек находятся ее родственники и близкие люди. На сцене множество венков. На большом экране демонстрируются фотографии худрука «Современника». В зале играет живой оркестр.

Похороны Галины Волчек пройдут на Новодевичьем кладбище. Могила народной артистки СССР будет находиться рядом с местами захоронения Марка Захарова и Олега Табакова. Об этом пишет ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Басилашвили и Басков выразили соболезнования в связи со смертью Галины Волчек.

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