Прощание с худруком театра «Современник» Галиной Волчек проходит в Москве

Церемония прощания с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек началась в Москве. Народная артистка СССР скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет.

В здание «Современника» пришли десятки людей, желающих проститься с легендой отечественного театра. Церемонию посетили друзья, коллеги, ученики и поклонники Галины Волчек.

Проводить в последний путь артистку пришли такие звезды, как Михаил Ефремов, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте и другие.

Рядом с установленным на сцене гробом Галины Волчек находятся ее родственники и близкие люди. На сцене множество венков. На большом экране демонстрируются фотографии худрука «Современника». В зале играет живой оркестр.

Похороны Галины Волчек пройдут на Новодевичьем кладбище. Могила народной артистки СССР будет находиться рядом с местами захоронения Марка Захарова и Олега Табакова. Об этом пишет ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Басилашвили и Басков выразили соболезнования в связи со смертью Галины Волчек.