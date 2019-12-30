Что можно и нельзя делать 30 декабря в Данилов день

Православные христиане отмечают день ветхозаветного пророка Даниила. Святой происходил из знатного иудейского рода, а в юности после завоевания Навуходоносором Иерусалима попал в вавилонский плен. Однако в этом городе Даниил смог получить халдейское образование и место при дворе. По преданию, господь наделил его даром толковать сны. Благодаря этому он стал особо приближенным к Навуходоносору.

Однажды возгордившийся царь велел воздвигнуть себе огромную статую, чтобы люди воздавали ему божественные почести. Три друга Даниила — Анания, Азария и Мисаил отказались исполнить волю правителя. За это и их ввергли в пылающую печь. Но божьей волей святые не сгорели. Увидев это чудо, Навуходоносор отпустил их и уверовал в истинного бога. Об этом сказано в книге пророка.

Другому царю Валтасару Даниил предсказал гибель и падение Вавилонского царства. Пророк растолковал таинственную надпись на стене во время валтасарова пира: «Мене, Такел, Фарес» — буквально: «мина, шекель и полмины». Он объявил правителю о скорой беде, но тот не поверил. В ту же ночь Валтасар был убит, а Вавилон перешел под власть персов.

Что можно делать 30 декабря

На Руси приснившиеся на Данилов день сны считались вещими. Чтобы увидеть во сне суженого, девушки клали на ночь под подушку три лавровых листика, на которых писали имена Анании, Азарии и Мисаила.

Другое суеверие было связано с деньгами. Люди старались носить с собой в кармане монетку, чтобы не нуждаться в деньгах весь следующий год.

Особое внимание уделяли огню. Предки верили, что в этот день могут ударить такие морозы, что следует натопить печь на два дня. «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», — говорили люди. Ночью же разводили огромные костры, приговаривая при этом: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».

Что нельзя делать 30 декабря

На Данилов день не стоит заниматься шитьем и рукоделием. Поговаривали, что это притягивает неприятности. Кроме того, на Руси в этот день не пили воду до посещения бани. Считалось, что это поможет выгнать из организма болезнь.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать 29 декабря.