СК проводит проверку после ДТП с автобусом под Псковом

Следственный комитет инициировал проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Псковской области, следовавшего по маршруту Минск-Петербург, сообщает ТАСС.

«В Псковском районе в связи с ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали дети, проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в ведомстве.

По уточненным данным регионального комитета по здравоохранению и фармации, за медицинской помощью обратились 24 пассажира, 13 из которых были доставлены в областную клиническую больницу, семь госпитализированы.

«Все остальные обслужены амбулаторно. Все участники аварии размещены в пункте временного размещения. На месте находится скорая помощь, бригада обслуживает, поэтому количество обратившихся будет увеличиваться», — сказал в беседе с 5-tv.ru заместитель председателя комитета Денис Сачков.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото с места аварии пассажирского автобуса, опрокинувшегося на трассе под Псковом.