  1. Пятый канал
  4. СК проводит проверку после ДТП с автобусом под Псковом

СК проводит проверку после ДТП с автобусом под Псковом

, 10:15 | Василий Заика Фото 11

По данным регионального комитета по здравоохранению, за медпомощью обратились 24 пассажира.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: МЧС России

Следственный комитет инициировал проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Псковской области, следовавшего по маршруту Минск-Петербург, сообщает ТАСС.

«В Псковском районе в связи с ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали дети, проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в ведомстве.

По уточненным данным регионального комитета по здравоохранению и фармации, за медицинской помощью обратились 24 пассажира, 13 из которых были доставлены в областную клиническую больницу, семь госпитализированы.

«Все остальные обслужены амбулаторно. Все участники аварии размещены в пункте временного размещения. На месте находится скорая помощь, бригада обслуживает, поэтому количество обратившихся будет увеличиваться», — сказал в беседе с 5-tv.ru заместитель председателя комитета Денис Сачков.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото с места аварии пассажирского автобуса, опрокинувшегося на трассе под Псковом.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.03
0.26 69.03
0.53
Гороскоп на 30 декабря: Растущая Луна в Водолее благоприятствует творческим делам

Последние новости

10:20
«Звезда она и есть звезда!» Валерия в откровенном наряде произвела фурор в сети
10:15
СК проводит проверку после ДТП с автобусом под Псковом
10:11
«Аэрофлот» второй год подряд получил престижную премию «Stars Awards»
10:06
Сотрудники детского санатория под Красноярском оскорбляли детей
9:52
Проявляют сострадание и не оставляют в беде: ученый рассказал о символе 2020 года
9:39
Четыре человека погибли из-за схода лавины в Альпах

Сейчас читают

Видео: Мама Тимати объяснила, зачем дала внучке облизать палец своей ноги
Рецепт приготовления необычного и изысканного новогоднего салата за 10 минут
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 декабря по 5 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]