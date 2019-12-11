Подробности массовой аварии на трассе под Владивостоком

Под Владивостоком устраняют последствия массовой аварии. По предварительным данным пострадали семь человек. Полсотни автомобилей превратились в груду металлолома и полностью заблокировали трассу. Из-за гололеда водители просто не успели вовремя остановиться. А в самом городе дорожные службы решили не ждать беды и попросту закрыли дороги, тем самым вызвав гнев жителей. Подробности в репортаже корреспондента Евгения Подтергеры.

У этого внедорожника колеса буквально вывернуло в обратную сторону. Рядом элитный кроссовер стоимостью в пару миллионов рублей – мощный мотор видно и так, даже капот поднимать не нужно. Повреждения говорят сами за себя – удары в этом массовом ДТП были невероятной силы.

По федеральной трассе разбросаны около 40 раскуроченных автомобилей. Битые друг о друга и о леера машины, многие не подлежат восстановлению. Сейчас их растаскивают эвакуаторы. Движение по направлению в город перекрыто.

Только на этом отрезке дороги длиной всего 300 метров сразу 17 разбитых машин. Водители и пассажиры постепенно отходят от шока. Каким-то чудом все остались живы, но ущерб на десятки миллионов рублей.

«Был сильный удар. «Патрол» меня ударил. И БМВ развернуло, и меня спереди. То есть, я вылезла, а уже все...», – рассказывает участник ДТП Ольга Николаева.

«Лед был на дороге. Там женщина первая ехала, ее начало крутить. Все начали притормаживать, никто уже не смог, потому что дорога не обработана», – говорит участник ДТП Антон Киселев.

И все это происходит на трассе, за состоянием которой и зимой, и летом должны следить дорожники. Но вместо того, чтобы обработать ее специальными средствами, опасные спуски и подъемы просто закрывают бетонными блоками.

Метель началась еще ночью, но пик пришелся как раз на раннее утро. Температура при этом постоянно скачет через ноль – то плюс, то минус. Впрочем, пробок на дорогах в самом Владивостоке почти нет, ведь большинство жителей просто остались дома. Отменены рейсы междугородних автобусов, в аэропорту задерживаются десятки самолетов. Даже многие работодатели устроили незапланированный выходной. На улицу выходить просто опасно.

И это только начало, говорят синоптики. Ночью температура снова упадет, а снег ударит с новой силой. Непогода распространится уже на весь регион.

«Будет идти снег, не исключен сильный, и гололедные явления. Естественно, снежный накат, гололедица, отложение мокрого снега на проводах», – озвучивает прогноз синоптиков пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Энергетики сейчас боятся, что под тяжестью мокрого снега и льда высоковольтные провода начнут обрываться. Все коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности массового ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде.