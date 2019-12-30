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ФАС возбудила дело против Booking.com из-за жалобы бизнесменов

, 15:11 | Ниса Мурзанаева Видео 32

Поводом для проверки деятельности сайта стало обращение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jaap Arriens, /Jens Jeske/www.jens-jeske.de, vi

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении сервиса Booking.com. Поводом для проверки деятельности агрегатора стало обращение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

По данным ФАС, Booking.com навязывал средствам размещения (гостиницам, отелям, хостелам и другим) условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

«Действия компании по навязыванию невыгодных условий договора, могут привести к ущемлению интересов средств размещения, а также к ограничению, устранению конкуренции на этом рынке», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФАС разъяснила, на сколько вырастет стоимость услуг ЖКХ в 2020 году.

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