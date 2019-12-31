Момент ДТП попал на видео: мойщик угнал и разбил Land Rover замглавы Ростуризма

В Петербурге полиция разбирается в истории, которая начинается, как сценарий какой-нибудь романтической истории, в стиле Ромы Зверя. Сотрудник автомойки взял дорогую машину клиента, причем высокопоставленного чиновника, заместителя главы Ростуризма, чтобы произвести впечатление, но в жизни не как в кино, хотя кадры зрелищные.

Блестящий, свежевымытый внедорожник вылетает на высокой скорости из-за поворота, сзади высится громада небоскреба Лахта центра и водитель не справляется с управлением, врезается в забор.

26-летний администратор автомойки, расположенной неподалеку, оставил автомобиль, и вернулся на работу пешком. Ждем с нетерпением продолжения истории. К кому он так летел? К кому спешил в это предновогоднее утро. Обстоятельства выясняются.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео падения пешехода в реку Мойку во время ДТП в Санкт-Петербурге.