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  4. Юная австрийка попросила подарки у Санта-Клауса, а получила их из России

Юная австрийка попросила подарки у Санта-Клауса, а получила их из России

, 23:16 | Сергей Зеленский Эксклюзивное видео 37

Воздушный шарик с посланием преодолел более двух тысяч километров и приземлился в Кисловодске.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Serhii Hudak

Юная жительница австрийского Оберндорфа София написала трогательное письмо с желаемыми подарками Санта Клаусу, при чем отправить волшебнику свое послание она решила оригинальным способом, прикрепив его к воздушному шарику.

Спустя некоторое время за тысячи километров от ее дома житель Кисловодска Амин Аджиев обнаружил письмо на немецком языке на своем приусадебном участке. Россиянину понадобилось около недели, чтобы разыскать через соцсети родителей девочки и передать через волонтеров в Австрию подарки.

В свою очередь София разместила в сети ролик, в котором на русском языке, хоть и с заметным акцентом, благодарит всех, кто участвовал в сборе новогодних презентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как стоит и не стоит поздравлять с Новым годом.

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