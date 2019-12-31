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Гендиректору «Интерторга» не дали вылететь в Дубай

, 11:56 | Василий Заика Видео 44

Представители правоохранительных органов рекомендовали Мушвигу Абдуллаеву расплатиться с долгами по зарплате перед сотрудниками супермаркетов «7Я» и «Spar».

Фото: 5-tv.ru

Генеральному директору компании «Интерторг» Мушвигу Абудллаеву не дали вылететь на отдых в Дубай. Как стало известно 5-tv.ru, представители правоохранительных органов встретили бизнесмена в петербургском аэропорту Пулково и пригласили для беседы в отдел полиции по Московскому району.

Владельцу закрывшихся супермаркетов «7Я» и «Spar» было рекомендовано расплатиться с долгами по зарплате перед сотрудниками торговых точек. По некоторым данным, «Интерторг» должен перечислить работникам магазинов более десяти миллионов рублей.

По информации источника, Мушвиг Абдуллаев в настоящий момент находится в прокуратуре Московского района Петербурга, которая взяла дело под собственный контроль. Процессуальный статус гендиректора «Интерторга» будет определен в ближайшее время.

30 декабря около двухсот сотрудников закрывшихся магазинов «7Я» и «Spar» пришли за зарплатой в торговый центр «Дунай» в Купчино, однако начала выплаты так и не дождались.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «организатор» концерта Юрия Антонова в Петербурге исчез с миллионами.

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