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Украинцам закроют выезд в Россию по внутреннему паспорту

, 15:26 | Валентин Черников Видео 97

Кабмин Незалежной принял постановление о запрете на свободное пересечение украинско-российской границы. Документ начнет действовать с 1 марта.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

Тема:
Украинский кризис 317

Выезд в Россию по внутренним паспортам закроют для украинцев с 1 марта 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Незалежной Алексей Гончарук.

В социальных сетях политик указал, что кабинет министров принял постановление о запрете на свободное пересечение украинско-российской границы. С весны следующего года пересекать ее гражданам Незалежной будет можно только по загранпаспортам. При этом вернуться из России на Украину они по-прежнему смогут беспрепятственно.

Решение Кабмина прекращает действие отдельных пунктов соглашений между правительствами двух государств, которые позволяли украинцам свободно перемещаться из одной страны в другую на основании паспорта гражданина или свидетельства о рождении для детей, не достигших 16 лет.

В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что внутренние паспорта Украины имеют низкую степень защиты и часто подделываются. В условиях «вооруженной агрессии со стороны России» это представляет угрозу для национальной безопасности, посчитали украинские политики.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса».

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