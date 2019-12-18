Украинцам закроют выезд в Россию по внутреннему паспорту

Выезд в Россию по внутренним паспортам закроют для украинцев с 1 марта 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Незалежной Алексей Гончарук.

В социальных сетях политик указал, что кабинет министров принял постановление о запрете на свободное пересечение украинско-российской границы. С весны следующего года пересекать ее гражданам Незалежной будет можно только по загранпаспортам. При этом вернуться из России на Украину они по-прежнему смогут беспрепятственно.

Решение Кабмина прекращает действие отдельных пунктов соглашений между правительствами двух государств, которые позволяли украинцам свободно перемещаться из одной страны в другую на основании паспорта гражданина или свидетельства о рождении для детей, не достигших 16 лет.

В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что внутренние паспорта Украины имеют низкую степень защиты и часто подделываются. В условиях «вооруженной агрессии со стороны России» это представляет угрозу для национальной безопасности, посчитали украинские политики.

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