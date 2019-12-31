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Шредер раскритиковал США за санкции против «Северного потока — 2»

, 14:34 | Ниса Мурзанаева Видео 34

По мнению политика, Америка вмешивается во внутренние дела ФРГ.

Фото: www.globallookpress.com /Julian Stratenschulte

Тема:
Северный поток — 2 197

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung жестко раскритиковал санкции США в отношении «Северного потока — 2». По мнению политика, Америка вмешивается во внутренние дела ФРГ.

«США хотят определять, с кем мы можем вести торговлю, а с кем нет. Мы не должны принимать это. Мы не 51-й штат США», — уверен государственный деятель.

Герхард Шредер подчеркнул, что ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов портят экономические отношения Германии не только с Россией, но и с Китаем, и Ираном.

Бывший канцлер Германии также отметил, что никто в бундестаге не применяет санкции в отношении Америки, хотя «причины для этого нашлись бы».

Ограничительные меры против «Северного потока — 2» вступили в силу 21 декабря. После того, как американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий, в том числе, санкции в отношении газопровода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что швейцарская компания Аllseas не собирается возобновлять прокладку «Северного потока — 2».

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