В швейцарской компании Аllseas заявили, что не собираются возобновлять прокладку газопровода «Северный поток — 2». Судна-трубоукладчики уже демобилизованы из Балтийского моря и направлены на другой объект, сообщили в пресс-службе Аllseas.

«Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам», — цитирует ТАСС представителя компании.

Allseas остановили прокладку труб газопровода из-за угрозы санкций со стороны США. Ограничительные меры против «Северного потока — 2» вступили в силу 21 декабря.

Американские власти потребовали от компаний, участвующих в строительстве газопровода, немедленно прекратить работы. Уже через два дня после этого Allseas вывел свои суда из Балтийского моря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лавров уверен — «Северный поток — 2» будет достроен и запущен, несмотря на санкции США.