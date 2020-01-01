Объявлены все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

В Чехии завершился групповой этап молодежного чемпионата мира 2020 года по хоккею и стали известны все четвертьфиналисты.

Сборная России сыграет с командой из Швейцарии. Канада встретится на льду со Словакией, США с Финляндией, а хозяева турнира чехи с Швецией.

Матчи ¼ финала состоятся 2 января. Две на «Остравар Арене» в Остраве и еще две — на «Верк Арене» в Тршинеце.

Накануне новогодний подарок болельщикам преподнесла сборная России, с разгромным счетом выиграв у сборной Германии. Итог встречи - 6:1. Лучшие моменты матча в подборке 5-tv.ru.