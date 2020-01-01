  1. Пятый канал
  4. Объявлены все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

Объявлены все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

, 9:11 | Светлана Шевченко Видео 53

Накануне сборная России с разгромным счетом победила сборную Германии — 6:1.

Фото: ТАСС/Jaroslav Ozana

В Чехии завершился групповой этап молодежного чемпионата мира 2020 года по хоккею и стали известны все четвертьфиналисты.

Сборная России сыграет с командой из Швейцарии. Канада встретится на льду со Словакией, США с Финляндией, а хозяева турнира чехи с Швецией.

Матчи ¼ финала состоятся 2 января. Две на «Остравар Арене» в Остраве и еще две — на «Верк Арене» в Тршинеце.

Накануне новогодний подарок болельщикам преподнесла сборная России, с разгромным счетом выиграв у сборной Германии. Итог встречи - 6:1. Лучшие моменты матча в подборке 5-tv.ru.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.91
-0.12 69.38
0.04
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году

Последние новости

9:11
Объявлены все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
8:38
Наоми Кэмпбелл подвела итоги года в розовом плаще из страусиных перьев от Valentino
8:22
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году
8:06
Житель Сингапура, который в 52 выглядит на 20, поразил юзеров своей красотой
7:50
«Кускунский Хатико»: Пес три месяца ждет хозяев на трассе в Красноярском крае
7:34
«Превращаемся в „Снегурочек“»: Безрукова поделилась новогодними воспоминаниями

Сейчас читают

«Без трусов, феноменально»: Лобода взбудоражила фанатов «новогодним» нарядом
Жильцов дома в центре Москвы экстренно эвакуировали
Швейцарский журналист рассказал, что поразило его во время интервью с Путиным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]