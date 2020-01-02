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«Сказала, что она не мама»: Москвичка о похитительнице девочки в столице

, 2:03 | Алиса Маркова Видео 9

Неизвестная женщина в новогоднюю ночь увела семилетнего ребенка из квартиры.

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Фото, видео: YAY

Москвичка по имени Алина рассказала 5-tv.ru о том, как встретила женщину, похитившую семилетнюю девочку из квартиры на улице Яблочкова в столице. По ее словам, она встретила подозрительную прохожую около трех часов ночи. При этом женщина рассказала, что является не мамой, а тетей ребенка.

«Женщина сказала, что она не мама, а тетя девочки. Сказала: „Мама дома валяется пьяная, а ее я забрала к себе“. Мы почти до дома их проводили. Я была не одна. Мой друг посадил девочку себе на плечи, и мы пошли вместе почти до их дома. А потом пошли по своим делам. Мы даже с подругой засомневались. Даже подумали, что вдруг похитили», — пояснила собеседница.

Сейчас представители Следственного комитета разбираются в произошедшей ситуации. Вмешаться в расследование готова и уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после Нового года неизвестная женщина увела из квартиры ребенка, пока родители спали. При этом препятствий на пути похитительница не встретила, так как дверь в дом семья не закрывала, и войти внутрь мог кто угодно.

Между тем, семилетняя девочка жила в квартире в антисанитарных условиях. Вместо унитаза она была вынуждена пользоваться ведром. Согласно сведениям, имеющимся у 5-tv.ru, ранее из семьи уже изъяли двоих детей.

Тем временем женщину, которая увела ребенка из квартиры, запечатлели камеры видеонаблюдения. Похитительницу вместе с малышкой сотрудники полиции задержали на одной из станций столичного метро. По версии задержанной, которая ушла с девочкой во время празднования Нового года, родители ребенка устроили ссору, и малышка попросила увести ее

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ соседа о том, как живет семья похищенной девочки.

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