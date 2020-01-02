На Пятом канале акция «День добрых дел» для Анжелики Гашевой

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение.

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2222 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня мы собираем деньги для десятилетней Анжелики Гашевой.

Мама Анжелики не показывает дочери своих слез, хотя десять лет назад ей и мужу хотелось выть от безысходности.

«Вместе с радостью наступило горе в нашей семье. Дочь родилась с диагнозом „микродиатрезия“, то есть — отсутствие ушных раковин, отсутствие ушных проходов. Первая реакция мужа была: Оль, а можно мне отрезать и пришить дочери? А я говорю: наверное, нет», — вспоминает Ольга Томашевская, мама Анжелики.

Спустя пять лет родителей ждал новый удар, страшнее предыдущего — у девочки обнаружили опухоль.

Несмотря на полное отсутствие слуха у Анжелики грандиозные планы на будущее. Девочка мечтает стать фигуристкой.

«Я сейчас учу последний двойной прыжок, лутц называется», — рассказывает Анжелика.

Пока эта бесстрашная девочка слышит благодаря специальным аппаратам, но в американской клинике ей подарили надежду — слух можно восстановить!

«Будут удалять эту опухоль. Барабанную перепонку формировать, слуховой канал и ушную раковину», — объясняет врач-отоларинголог Ирина Землянская.

Стоит операция 2 480 000 рублей. Для многодетной семьи — сумма запредельная.

Но ведь Новый год — это время, когда сбываются мечты. В наших силах приблизить их исполнение.