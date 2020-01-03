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Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Анжелики Гашевой

, 14:23 | Светлана Шевченко Видео 21

Девочка родилась с диагнозом «микродиатрезия», то есть — отсутствие ушных раковин. А потом, как гром среди ясного неба, — опухоль.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 310

Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел».

Накануне героиней нашего сюжета стала десятилетняя Анжелика Гашева. Девочка родилась с диагнозом «микродиатрезия», то есть — отсутствие ушных раковин. А потом, как гром среди ясного неба, — опухоль.

Несмотря на полное отсутствие слуха у Анжелики грандиозные планы на будущее. Девочка мечтает стать фигуристкой. Пока эта бесстрашная девочка слышит благодаря специальным аппаратам, но в американской клинике ей подарили надежду — слух можно восстановить, опухоль удалить!

Стоит операция 2 480 000 рублей. Для многодетной семьи — сумма запредельная. Но ведь Новый год — это время, когда сбываются мечты. В наших силах приблизить их исполнение.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала.

Всего за один день вы перечислили 3 миллиона 338 тысяч 990 рублей.

Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Гоше Айрапетову.

Тема:
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