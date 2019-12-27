Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Гоши Айрапетова

Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел».

Накануне героем нашего сюжета стал маленький Гоша.

У него — первичный иммунодефицит, любой безобидный вирус смертельно опасен. Единственное, что может спасти мальчика — пересадка стволовых клеток.

И хоть операция бесплатная, за доставку материала донора нужно больше полутора миллионов рублей, которых у родителей нет.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала.

Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 6 миллионов 988 тысяч 923 рубля.

Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Святославу Вороне.