Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Гоши Айрапетова

Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел».
Накануне героем нашего сюжета стал маленький Гоша.
У него — первичный иммунодефицит, любой безобидный вирус смертельно опасен. Единственное, что может спасти мальчика — пересадка стволовых клеток.
И хоть операция бесплатная, за доставку материала донора нужно больше полутора миллионов рублей, которых у родителей нет.
На помощь пришли вы — зрители Пятого канала.
Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 6 миллионов 988 тысяч 923 рубля.
Спасибо вам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Святославу Вороне.