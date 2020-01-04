Самолет, летевший из Тюмени в Петербург, экстренно приземлился в Перми

Пассажирский самолет А-320 экстренно приземлился в Перми. По информации 5-tv.ru, самолет совершил аварийную посадку в штатном режиме около 9 часов утра по местному времени.

Воздушное судно летело из Тюмени в Петербург. После появилась информация о том, что у него возникли проблемы с навигационной системой. Экипаж принял решение приземлять самолет в ближайшем аэропорту — «Большое Савино». Перед этим пришлось для выработки топлива сделать в небе несколько кругов.

Известно, что на борту судна находились более 170 человек, среди которых дети. После приземления людей проводили в здание аэровокзала. Никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.