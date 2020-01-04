Родился в рубашке: мужчина чудом выжил в зажатом между фурами авто

Жители Караганды активно обсуждают удивительное спасение своего земляка — мужчина чудом остался жив после жуткого ДТП. Кадрами с места происшествия горожане делятся в социальных сетях.

Instagram @zhest__karaganda

По информации очевидцев, легковой автомобиль вместе с водителем зажало между двумя фурами. Машину практически полностью смяло — однако сидевший за рулем мужчина остался жив. При этом, утверждают свидетели, автолюбитель не получил никаких серьезных травм — даже на снимках с места происшествия он находится в сознании и смотрит в камеру.

«В рубашке родился!»

«Это чудо!» — поражены пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что водитель на Hyundai приземлился на крышу на юге Петербурга.