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Трамп пришел в ярость из-за того что не смог ответить на звонок Путина

, 11:20 | Анастасия Игонина 642

В начале своего президентского срока глава США узнал о том, что ему звонил российский коллега, спустя несколько дней после звонка.

Фото: www.globallookpress.com /Adam Delgiudice

Дональд Трамп пришел в бешенство, пропустив звонок от Путина. Об этом рассказал журналист и аналитик по вопросам нацбезопасности Питер Берген на страницах своей книги «Трамп и его генералы».

В произведении говорится, что казусная ситуация произошла в самом начале президентского срока Трампа. Глава США обедал с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и та поинтересовалась, состоялись ли у Трампа телефонные переговоры с российским коллегой.

Американский президент ответил отрицательно, но в разговор вмешался советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Он сообщил, что звонок от Путина был несколько дней назад, но Трамп его пропустил.

«Ты что, шутишь? О чем ты вообще думал?» — пришел в ярость глава США.

Флинн попытался было объяснить, что в Белый Дом в тот период поступало невероятно большое количество звонков, но Трамп ничего не хотел слушать и буквально рвал и метал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп опростоволосился, «забыв» жену у вертолета.

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