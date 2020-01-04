Трамп пришел в ярость из-за того что не смог ответить на звонок Путина

Дональд Трамп пришел в бешенство, пропустив звонок от Путина. Об этом рассказал журналист и аналитик по вопросам нацбезопасности Питер Берген на страницах своей книги «Трамп и его генералы».

В произведении говорится, что казусная ситуация произошла в самом начале президентского срока Трампа. Глава США обедал с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и та поинтересовалась, состоялись ли у Трампа телефонные переговоры с российским коллегой.

Американский президент ответил отрицательно, но в разговор вмешался советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Он сообщил, что звонок от Путина был несколько дней назад, но Трамп его пропустил.

«Ты что, шутишь? О чем ты вообще думал?» — пришел в ярость глава США.

Флинн попытался было объяснить, что в Белый Дом в тот период поступало невероятно большое количество звонков, но Трамп ничего не хотел слушать и буквально рвал и метал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп опростоволосился, «забыв» жену у вертолета.