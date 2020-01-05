«Аферистка»: Олег Протасов о предполагаемой вымогательнице денег у Сафронова

Актер Олег Протасов рассказал о своем опыте общения с Татьяной Морозовой — подругой Марины Рудницкой, обвиненной в вымогательстве 400 тысяч рублей у заслуженного художника РФ Никаса Сафронова. В прошлом году артист пытался доказать на телевидении, что Морозова не могла от него забеременеть.

«Просто аферисткой оказалась. Думала, что у нее пролезет, ничего не пролезло никуда. Пыталась за счет имени пропариться, не знаю, какие она цели преследовала. Аферистка, в общем. Непонятно, чего хочет добиться: славы, либо популярности, может быть, денег урвать с кого-то», — сказал Протасов о Морозовой.

Артист вспомнил, как пришел на передачу Андрея Малахова, чтобы разоблачить Морозову. Во время эфира якобы беременная Дарья отказалась сдать анализы в подтверждение своих слов. Протасов отметил, что Морозовой не удалось ни получить от него деньги, ни испортить его отношения с женой.

«Она (жена — Прим. ред.) умная просто женщина. Она поняла, кто эта Морозова. И все люди были на моей стороне», — подытожил актер.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее в Москве арестовали Марину Рудницкую по подозрению в вымогательстве денег у Никаса Сафронова. Позже сын художника Лука Сафронов-Затравкин раскрыл схему модели. По его словам, модель действовала вместе с Татьяной Морозовой.